Twitter devrait renoncer à respecter les recommandations de l'UE sur la désinformation-responsable

25 mai (Reuters) - Twitter va sans doute renoncer à respecter les préconisations contenues dans le "Code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation", a déclaré jeudi un responsable européen. Ce renoncement n'aura pas de grandes conséquences, le réseau social racheté par l'homme d'affaires Elon Musk n'ayant jusque-là fourni que peu d'efforts pour respecter ce code de bonne conduite. "Ils ne pourront pas pour autant se soustraire aux obligations légales", a prévenu le responsable européen, faisant références aux normes visant les grands groupes technologiques récemment adoptées par le bloc communautaire. (Reportage Foo Yun Chee; version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)