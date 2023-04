Twitter commence à retirer le "badge bleu" à des personnalités, dont le pape

Twitter commence à retirer le "badge bleu" à des personnalités, dont le pape













Crédit photo © Reuters

par Yuvraj Malik (Reuters) - Twitter a commencé jeudi à retirer son célèbre "badge bleu", symbole de l'authenticité d'un compte, du profil de plusieurs de ses utilisateurs renommés, dont le pape François et l'artiste musicale Beyonce, tandis que l'écrivain Stephen King ou le basketteur LeBron James avaient toujours leur "certification". Depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk, le réseau social a modifié le processus d'attribution du "badge bleu", jusqu'alors ajouté après vérification au compte de personnalités publiques, politiciens, dirigeants d'entreprises ou journalistes, notamment. En quête de nouvelles sources de revenus en marge de la publicité, Twitter a décidé de rendre le badge bleu payant, avec un abonnement mensuel de 8 dollars, comme l'avait annoncé Elon Musk en novembre dernier. La plateforme a aussi proposé des badges d'autres couleurs, comme l'or et le gris, et commencé à afficher des labels tels que "média d'Etat" et "automatisé" sur des comptes considérés comme liés à un gouvernement ou gérés par des robots. Stephen King, qui a critiqué par le passé l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, a déclaré via le réseau social n'avoir pas souscris au badge bleu. "Mon compte Twitter dit que j'ai souscris à Twitter Blue. Je ne l'ai pas fait. Mon compte Twitter dit que j'ai donné mon numéro de téléphone. Je ne l'ai pas fait", a-t-il écrit. Elon Musk, qui a réagi au tweet de Stephen King en répondant "de rien", a indiqué qu'il payait le badge bleu de "plusieurs personnalités". Il a précisé par la suite dans un tweet qu'il s'agissait seulement de "(William) Shatner, LeBron (James) et (Stephen) King". L'acteur canadien William Shatner s'est plaint le mois dernier de devoir payer pour conserver le badge bleu. Selon The Verge, LeBron James n'a pas souscris à un abonnement pour conserver un compte certifié, après avoir déclaré qu'il ne paierait pas pour le badge bleu. Donald Trump, Bill Gates ou encore Kim Kardashian font partie des personnalités dont le badge bleu avait disparu de Twitter jeudi. Plusieurs groupes de presse, dont le groupe audiovisuel public canadien Radio-Canada, ont suspendu ou arrêté de publier des tweets pour contester le label "média d'Etat". (Reportage Yuvraj Malik à Bangalore; version française Jean Terzian)