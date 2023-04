Twitter autorisera une facturation à l'article à partir de mai

Twitter autorisera une facturation à l'article à partir de mai













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le directeur général de Twitter, Elon Musk, a annoncé samedi que le réseau social autoriserait les éditeurs de médias à facturer les utilisateurs sur une base par article avec un seul clic, une décision qu'il a qualifiée de gagnante pour le public comme pour les organisations de médias. Cette fonctionnalité, qui sera introduite en mai, permettra aux utilisateurs qui ne "souscrivent pas un abonnement mensuel de payer un prix plus élevé par article quand ils veulent lire un article occasionnel", a expliqué le milliardaire dans un tweet. Depuis qu'il a racheté le réseau social en octobre, Elon Musk a modifié rapidement plusieurs produits de la plateforme et procédé à d'importants changements dans l'organisation afin de doper les revenus face à une baisse des recettes publicitaires l'an dernier sur fond d'incertitudes sur l'issue de son acquisition. Twitter a notamment modifié le processus d'attribution du "badge bleu", désormais obtenu via un abonnement mensuel de huit euros au service Twitter Blue. Elon Musk a également réduit drastiquement les effectifs d'environ 80%. (Juby Babu à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)