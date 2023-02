Turquie: Une jeune fille sortie des décombres d'un immeuble dix jours après le séisme

ISTANBUL (Reuters) - Une jeune fille de 17 ans a été extraite jeudi des décombres d'un immeuble qui s'était effondré dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, plus de 10 jours après un séisme destructeur, rapporte la chaîne de télévision TRT Haber. Le séisme, qui a frappé en début de semaine dernière la Turquie et la Syrie voisine, a fait plus de 40.000 morts. Selon un dernier bilan donné jeudi par l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), la Turquie a enregistré à elle seule 36.187 décès. Le séisme a été suivi par plus de 4.300 répliques, a ajouté l'Afad. Dans un rapport publié jeudi, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) estime que les effets potentiels du séisme sur l'économie pourraient s'élever à un point de pourcentage au produit intérieur brut (PIB) de la Turquie cette année. La BERD indique qu'il s'agit d'une "estimation raisonnable" car l'impulsion attendue des efforts de reconstruction plus tard dans l'année devrait compenser en partie l'impact négatif sur les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement. "Le tremblement de terre a touché dans une large mesure les zones agricoles et les zones où l'on trouve une industrie légère, de sorte que les retombées sur les autres secteurs sont limitées", a déclaré à Reuters Beata Javorcik, économiste en chef de la BERD. (Reportage Ezgi Erkoyun, avec la contribution de Jorgelina do Rosario à Londres et de Ezgi Erkoyun et Jonathan Spicer à Istanbul, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)