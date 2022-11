Turquie: Une explosion à Istanbul fait six morts et 81 blessés

ISTANBUL (Reuters) - Six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dimanche dans une explosion survenue dans une rue piétonne très fréquentée du centre d'Istanbul, que le président turc Tayyip Erdogan a qualifiée d'attentat à la bombe qui "sent le terrorisme".

Les ambulances se sont précipitées sur les lieux de l'explosion sur l'avenue Istiklal, rapidement bouclée par la police. La zone, dans le quartier de Beyoglu de la plus grande ville de Turquie, était bondée comme d'habitude pendant le week-end, avec la présence d'acheteurs, de touristes et de familles.

Des images vidéo obtenues par Reuters montrent le moment où l'explosion s'est produite, à 16 h 13 (1313 GMT), projetant des débris dans les airs et des personnes au sol, tandis que d'autres s'enfuyaient.

Environ quatre heures après l'explosion, le vice-président Fuat Oktay et le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu se sont rendus sur le site.

"Les efforts visant à vaincre la Turquie et le peuple turc par le terrorisme échoueront aujourd'hui comme ils ont échoué hier et comme ils échoueront encore demain", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse.

"Il serait faux de dire qu'il s'agit sans aucun doute d'une attaque terroriste, mais les premiers développements et les premiers renseignements de mon gouverneur sont que cela sent le terrorisme", a-t-il ajouté.

Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Istanbul et d'autres villes turques ont été visées par le passé par des séparatistes kurdes, des militants islamistes et d'autres groupes, notamment lors d'une série d'attentats perpétrés en 2015 et 2016.

Des images de Reuters ont montré des personnes s'occupant des victimes après l'explosion, puis des enquêteurs en tenue blanche ramassant du matériel sur les lieux, où des morceaux d'une jardinière en béton étaient éparpillés.

Un hélicoptère a survolé la scène et plusieurs ambulances étaient stationnées sur la place Taksim, toute proche. Le Croissant-Rouge turc a indiqué que du sang était transféré dans les hôpitaux voisins.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un acte de terrorisme", a déclaré Fuat Oktay.

Des attentats à l'extérieur d'un stade de football d'Istanbul, en décembre 2016, avaient fait 38 morts et 155 blessés. L'attaque avait été revendiquée par une ramification du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), désigné comme groupe terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis.

Des condamnations de l'attaque de dimanche et des condoléances pour les victimes ont afflué de plusieurs pays, dont la Grèce, l'Égypte, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Azerbaïdjan, l'Italie et le Pakistan.

Sur Twitter, le président du Conseil européen Charles Michel a adressé ses condoléances aux victimes après cette "horrible nouvelle".

(Reportage Azra Ceylan, Jonathan Spicer et David Gauthier-Villars; avec la contribution d'Ece Toksabay ; Version française Kate Entringer et Benjamin Mallet)