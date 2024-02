Turquie: Un mort et six blessés après une fusillade devant un tribunal d'Istanbul

ANKARA (Reuters) - Un civil a été tué et six autres personnes blessées mardi à Istanbul dans une fusillade qui s'est produite devant le palais de justice, au cours de laquelle les deux assaillants ont été tués. Les deux tireurs étaient membres du Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C, extrême gauche), a indiqué le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Ils ont ouvert le feu sur un point de contrôle de la police dressé devant l'enceinte judiciaire. "Une tentative d'attaque terroriste a été conduite devant le palais de justice de Caglayan", a dit le ministre sur X. "Il a été établi que les deux traitres (...) qui ont été neutralisés appartenaient à l'organisation terroriste DHKP-C." Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a déclaré aux journalistes que 34 personnes avaient été arrêtées, sans donner plus de détails. Il a précisé que trois policiers avaient été blessés dans l'attaque mais sans gravité. Quatre civils ont également été blessés et l'un d'entre eux est décédé à l'hôpital, a-t-il ajouté. Le DHKP-C est une organisation illégale considérée comme terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie. L'organisation est accusée d'être à l'origine d'une série d'attaques et d'attentats suicides en Turquie depuis 1990. Les images de l'attaque montrent deux individus tirant sur le poste de contrôle du palais de justice en présence de civils. L'un des tireurs a été tué alors que des civils s'échappaient, et l'autre a été abattu par la police derrière un portail métallique peu de temps après. "Les deux terroristes ont été neutralisés par nos policiers en service avant qu'ils ne puissent atteindre leurs objectifs ignobles", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan lors d'un événement organisé dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est du pays. (Tuvan Gumrukcu; version française Nicolas Delame et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)