Turquie: Nouvelle baisse des taux d'intérêt malgré l'effondrement de la livre

par Ezgi Erkoyun et Nevzat Devranoglu

ISTANBUL (Reuters) - La banque centrale de Turquie a comme prévu abaissé jeudi son taux directeur de 100 points de base pour le ramener à 14%, prolongeant ainsi la politique du président Recep Tayyip Erdogan malgré la chute de la devise nationale à son plus bas niveau historique.

La banque centrale, qui a signalé faire une pause dans le cycle de baisse de taux, a annoncé qu'elle surveillerait ces prochains mois les effets de son assouplissement monétaire.

Depuis le mois de septembre, les taux d'intérêt ont été abaissés de 500 points de base, entraînant l'effondrement historique de la livre turque et le taux d'inflation à plus de 21%, ce qui a poussé des économistes à critiquer ouvertement cette politique jugée imprudente.

La livre turque, qui perdu la moitié de sa valeur cette année, a atteint un nouveau plus bas historique face au dollar.

La baisse des taux est "conforme aux attentes mais tout de même incroyable", a déclaré John Hardy chez Saxo Bank.

Compte tenu de l'effondrement de la livre, les économistes prévoient que l'inflation grimpe à près de 30% en 2022.

Recep Tayyip Erdogan avait critiqué à plusieurs reprises la politique de la banque centrale et appelé à une relance monétaire pour doper les exportations, le crédit et la croissance économique en vue de la présidentielle en 2023.

Il a évincé plusieurs membres de la banque centrale, y compris le gouverneur Naci Agbal, remplacé en mars par un député de son parti, ce qui a ébranlé la crédibilité de l'institution.

La banque centrale a déclaré avoir utilisé la marge de manoeuvre "limitée" qui lui restait pour assouplir sa politique monétaire, compte tenu des facteurs "transitoires" liés à l'offre, qui ont soutenu l'inflation.

L'"impact cumulatif des récentes décisions de politique monétaire sera contrôlé au premier trimestre 2022 et, au cours de cette période, tous les aspects de la politique seront réévalués afin de créer les bases d'une stabilité durable des prix", a déclaré la banque centrale, sans donner plus de précisions.

(Avec la contribution de Ece Toksabay et Tuvan Gumrukcu à Ankara, Mehmet Emin Caliskan et Daren Butler à Istanbul et Marc Jones à Londres, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)