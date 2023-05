Turquie: Nouveau procès ordonné pour la fuite de Carlos Ghosn du Japon

Turquie: Nouveau procès ordonné pour la fuite de Carlos Ghosn du Japon













Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - La justice turque a ordonné un nouveau procès pour trois personnes jugées coupables en première instance de participation à la fuite de Carlos Ghosn du Japon en 2019, a déclaré mardi l'avocat d'un des accusés. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan a fui le Japon, où il devait être jugé pour malversations financières, pour se réfugier au Liban, via la Turquie. Une cour d'appel a ordonné un nouveau procès pour les trois personnes poursuivies dans cette affaire en Turquie, un dirigeant et deux pilotes d'une compagnie de jets privés, et renvoyé le dossier vers une juridiction inférieure, a dit Mehmet Fatih Danaci, avocat du chef d'entreprise. "Nous avions fait appel du jugement. Dans le nouvel examen, la cour a acquitté notre client, ainsi que les deux pilotes qui avaient été initialement condamnés", a-t-il déclaré à Reuters. Ces trois hommes ont été condamnés à quatre ans et deux mois de prison en 2021 pour trafic de migrants pour la fuite de Carlos Ghosn. L'ex-patron de Renault a été arrêté fin 2018 au Japon où il devait être jugé pour malversations financières. L'ancien dirigeant, qui dispose des nationalités brésilienne, française et libanaise, a toujours rejeté les accusations à son encontre. (Reportage par Ezgi Erkoyun; version française Zhifan Liu, édité par Bertrand Boucey)