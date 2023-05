Turquie : Macron félicite Erdogan pour sa réélection

PARIS, 28 mai (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a félicité son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui a revendiqué dimanche sa victoire au second tour de l'élection présidentielle. "La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée", a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. "Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer", a-t-il ajouté. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés mais les dernières estimations de l'agence de presse officielle Anadolu faisaient état de plus de 52% des voix en faveur de Recep Tayyip Erdogan. (Rédigé par Kate Entringer)