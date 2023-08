Turquie: Les pompiers tentent d'éteindre des incendies dans le nord-ouest du pays

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Les pompiers tentaient d'éteindre mercredi des feux de forêt dans la province de Canakkale, dans le nord-ouest de la Turquie, alors que les flammes se propagent pour un deuxième jour de suite en raison des températures élevées et du vent. Des hélicoptères et des véhicules terrestres ont travaillé toute la nuit tandis que plus de 1.200 habitants de neuf villages différent ont été mis en sécurité, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Quarante-huit personnes ont nécessité un traitement médical. Par mesure de précaution, les autorités ont également déplacé des patients, dont des personnes âgées, de certains centres médicaux. Les journaux télévisés ont diffusé les images impressionnantes des flammes et de la fumée dans les collines visibles depuis les zones résidentielles. Des maisons abandonnées ont pris feu. Le trafic maritime dans le détroit des Dardanelles, un passage étroit qui relie la mer Égée à la mer Noire, a de nouveau été suspendu, selon l'agence maritime Tribeca, afin de permettre aux avions et aux hélicoptères de collecter de l'eau pour éteindre les flammes. (Reportage d'Ezgi Erkoyun ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)