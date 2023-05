Turquie : Le troisième homme de la présidentielle se rallie à Erdogan

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Le nationaliste Sinan Ogan, arrivé troisième du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, a annoncé lundi son ralliement au chef de l'Etat sortant, Recep Tayyip Erdogan, en vue du second tour dimanche prochain. Erdogan, qui dirige la Turquie depuis 20 ans en tant que Premier ministre puis président, est arrivé nettement en tête au premier tour le 14 mai avec 49,51% des voix, contre 44,88% pour son principal rival Kemal Kiliçdaroglu. Sinan Ogan, candidat du Parti d'action nationaliste (MHP), allié du Parti de la justice et du développement (AKP) d'Erdogan dans le Parlement sortant, avait obtenu 5,2% des voix. Il a apporté son soutien à Erdogan lors d'une conférence de presse à Ankara. (Reportage de Burcu Karakas, Huseyin Hayatsever et EceToksabay, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)