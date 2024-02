Turquie : La police antiterroriste arrête un Russe dans une centrale nucléaire

(Coquille titre) ISTANBUL, 13 février (Reuters) - La police antiterroriste turque a arrêté un citoyen russe travaillant dans une centrale nucléaire en construction au cours d'une enquête sur le groupe État islamique (EI), ont déclaré des sources de sécurité mardi. Le suspect a été surpris en train de travailler sous une fausse identité à la centrale nucléaire d'Akkuyu, construite par le conglomérat russe Rosatom dans la province méditerranéenne de Mersin, ont ajouté les sources. La police de Mersin a déclaré qu'un tribunal turc avait officiellement arrêté le ressortissant étranger, sans préciser la nationalité du suspect ni donner plus de détails sur l'opération. Les forces de sécurité turques multiplient leurs opérations contre le groupe État islamique. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a déclaré que la Turquie avait arrêté 147 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec l'EI lors d'opérations menées dans 33 provinces. Le mois dernier, un citoyen turc a été tué par deux tireurs de l'État islamique dans l'église catholique Santa Maria à Istanbul. La police turque a arrêté deux suspects. (Reportage Daren Butler ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)