Turquie: La Haute cour d'appel confirme la condamnation à perpétuité d'Osman Kavala

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - La Haute cour d'appel de Turquie a confirmé jeudi la condamnation à perpétuité prononcée en 2022 contre l'homme d'affaire et mécène turc Osman Kavala, ont rapporté plusieurs médias. Osman Kavala a été condamné en avril 2022 à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour des accusations selon lesquelles il a organisé et financé les manifestations qui se sont déroulées en Turquie en 2013. Ce verdict avait alors été vu comme un symbole de la répression de l'opposition menée par le président Recep Tayyip Erdogan et du châtiment infligé, via le système judiciaire, à ceux considérés comme des adversaires du gouvernement. Le verdit de la Haute cour d'appel marque la fin des recours qu'Osman Kavala, emprisonné depuis 2017, pouvait déposer contre cette condamnation. En 2019, la CEDH a estimé que la détention de l'homme d'affaires avait un caractère politique et réclamé sa libération immédiate, un jugement ignoré par la Turquie. (Reportage Burcu Karakas et Ali Kucukgocmen, rédigé par Tuvan Gumrukcu; version française Camille Raynaud)