Turquie : La gouverneure de la banque centrale démissionne

ISTANBUL, 2 février (Reuters) - La gouverneure de la Banque centrale de Turquie, Hafize Gaye Erkan, a annoncé vendredi sa démission invoquant notamment la nécessité de protéger sa famille en raison d'une "campagne de diffamation" à son encontre. Le ministre des Finances, Mehmet Simsek, a déclaré dans un communiqué séparé que le programme économique de l'institution se poursuivrait sans interruption et que la démission d'Hafize Gaye Erkan relevait d'une décision personnelle. Première femme à diriger la banque centrale, elle a été nommée par le président Recep Tayyip Erdogan en juin afin d'opérer un virage à 180 degrés après des années de politiques de taux bas qui ont fait grimper l'inflation en flèche et fuir les investisseurs étrangers. Depuis juin, la banque centrale a relevé son taux directeur de 8,5% à 45%. Hafize Gaye Erkan a récemment été accusée dans la presse turque d'avoir accordé des avantages à sa famille au sein de la banque centrale, ce qu'elle a nié. (Reportage Burcu Karakas et Jonathan Spicer ; version française Kate Entringer)