Turquie : Hausse des CDS et recul de la livre après le 1er tour de la présidentielle

LONDRES, 15 mai (Reuters) - Le coût d'une garantie contre un risque de défaut de paiement de la Turquie sur sa dette a augmenté lundi à son plus haut niveau depuis six mois tandis que la livre a atteint un creux de deux mois, reflétant l'incertitude sur l'issue de l'élection présidentielle. Les "credit default swaps" (CDS) à cinq ans sur la dette publique turque ont bondi de 105 points de base à 597, un plus haut depuis novembre 2022, selon S&P Global Market Intelligence. Les CDS sont des dérivés de crédit mesurant le coût de l'assurance du risque de défaut d'une entreprise ou d'un État sur sa dette. Plus ils sont élevés, plus le risque perçu de faillite est fort. La Turquie se dirige vers un second tour de scrutin à la présidentielle, ni Recep Tayyip Erdogan ni Kemal Kilicdaroglu n'ayant dépassé le seuil de 50% des suffrages dès le premier tour. Après dépouillement de près de 97% des bulletins, le président sortant était crédité de 49,39% de voix, contre 44,92% pour le candidat unique de six mouvements d'opposition, selon les résultats préliminaires rapportés par l'agence de presse officielle Anatolie. "C'est une grande déception pour les investisseurs qui espéraient une victoire du candidat de l'opposition Kemal Kilicdaroglu et le retour à une politique économique orthodoxe qu'il avait promis", a déclaré Hasnain Malik, responsable de recherche chez Tellimer. Sur le marché des changes, la livre turque est tombée à son plus bas niveau depuis deux mois, à 19,70 pour un dollar. Pour les analystes, la devise devrait subir des ajustements importants en réaction à l'élection après des années de déséquilibres économiques et d'une politique monétaire non conventionnelle. La monnaie a perdu près de 95% de sa valeur au cours des quinze dernières années. JPMorgan s'attend à ce que la livre recule jusqu'à 24-25 pour un dollar et les études de Goldman Sachs montrent que le marché estime qu'elle devrait s'affaiblir de 50% au cours des douze prochains mois. (Karin Strohecker et Libby George à Londres, Amruta Khandekar à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)