Turquie: Fort tremblement de terre à Antakya, des dégâts signalés

Crédit photo © Reuters

ANTAKYA, Turquie (Reuters) - Un nouveau fort tremblement de terre a secoué lundi la ville d'Antakya (Antioche), dans le sud de la Turquie, où de nouveaux immeubles fragilisés par les précédentes secousses semblent s'être effondrés, rapportent des journalistes de Reuters présents sur place. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), le tremblement de terre était de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. Son épicentre était situé à deux kilomètres de profondeur, près de la frontière syro-turque. Il s'est produit un peu plus de deux semaines après les deux séismes dévastateurs qui ont fait des dizaines de milliers de morts et des dégâts considérables dans la région. Selon des témoins, les secouristes turcs tentent de déterminer si la secousse a fait de nouvelles victimes. Mouna al Omar, qui passait la nuit dans une tente dans le centre d'Antakya, a dit à Reuters avoir eu "l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pieds". "Est-ce qu'il va y avoir une autre réplique ?", a-t-elle demandé en larmes, son fils de sept ans dans les bras. (Reportage d'Ali Kucukgocmen, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Matthieu Protard)