Turquie : Erdogan envisage de nommer Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale

Turquie : Erdogan envisage de nommer Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale













Crédit photo © Reuters

par Orhan Coskun ANKARA (Reuters) - Le président turc Tayyip Recep Erdogan envisage de nommer Hafize Gaye Erkan, cadre supérieur pour plusieurs sociétés américaines, au poste de gouverneure de la banque centrale de Turquie, ont dit deux hauts fonctionnaires au fait du dossier. Selon une de ces sources, Hafize Gaye Erkan a rencontré Mehmet Simsek, le nouveau ministre turc du Trésor et des Finances, lundi à Ankara. Elle devrait bientôt rencontrer le président Erdogan pour discuter de son poste éventuel, ont dit les deux sources. Ces rencontres interviennent à un moment où Erdogan, récemment réélu, vise une politique économique et monétaire plus conforme au canon des marchés financiers, après des années de conduite hétérodoxe, en mettant en oeuvre des hausses de taux d'intérêt pour faire face à la très forte inflation. La deuxième source a déclaré qu'Erkan faisait partie de "quelques candidats" pour succéder à l'actuel gouverneur de la banque, Sahap Kavcioglu, qui a mené la politique hétérodoxe défendue par Erdogan consistant à maintenir des taux d'intérêt faibles malgré l'inflation, qui a atteint l'année dernière un pic de 24 ans à plus de 85%. Hafize Gaye Erkan, qui a été co-directrice générale de First Republic Bank et cadre dirigeante chez Goldman Sachs, n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire. Le cabinet d'Erdogan et le ministère du Trésor n'ont pas fait de commentaire. (Rédigé par Jonathan Spicer; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)