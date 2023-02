Turquie : Encore une réplique sismique meurtrière, Erdogan s'excuse pour la lenteur des secours

OSMANIYE, Turquie (Reuters) - Une nouvelle réplique a fait au moins mort et plus de cent blessés lundi dans le sud-est de la Turquie, trois semaines après deux séismes dévastateurs dans la région, alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses excuses aux habitants pour la lenteur de la réponse des autorités.

La nouvelle réplique, d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter, a provoqué l'effondrement d'au moins une trentaine de bâtiments, ensevelissant des personnes qui étaient revenues chercher leurs effets personnels abandonnés après les précédents tremblements de terre. Plusieurs personnes ont été extraites des décombres mais les secours continuent à chercher d'éventuels survivants dans cinq immeubles, a déclaré le chef de l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), Yunus Sezer. Le sud-est de la Turquie a été secoué depuis trois semaines par quatre séismes et quelque 45 répliques d'une magnitude comprise entre 5 et 6, a précisé Orhan Tatar, le directeur de l'Afad en charge des tremblements de terre. "C'est une activité sismique extraordinaire", a-t-il souligné. Le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu lundi que la réponse initiale de son gouvernement n'avait pas été à la hauteur. "Pendant les premiers jours, nous n'avons pas été capables de travailler aussi efficacement que nous l'aurions voulu à Adiyaman", a déclaré le président turc pendant une conférence de presse dans cette ville du sud-est du pays. Recep Tayyip Erdogan a demandé aux habitants de faire preuve de compréhension face aux difficultés engendrées par l'ampleur de la catastrophe et il s'est de nouveau engagé à reconstruire rapidement des immeubles pour les reloger. La gestion des conséquences des séismes est un enjeu majeur pour le président turc alors que doivent se tenir en juin des élections législatives et présidentielle. Le dernier bilan officiel côté turc fait état de 44.374 morts et plus de 160.000 bâtiments contenant 520.000 appartements effondrés. (Reportage de Timour Azhari à Osmaniyé et de Huseyin Hayatsever et Ece Toksabay à Ankara ; version française Tangi Salaün)