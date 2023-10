Turquie : Coup de filet dans la mouvance kurde après l'attaque à Ankara

ISTANBUL (Reuters) - Près de 145 personnes soupçonnées d'être liées au Parti des travailleurs du Kurdistan () ont été arrêtées en Turquie, rapportent mardi plusieurs médias locaux au surlendemain de l'attaque commise à Ankara. Deux hommes ont fait exploser dimanche une bombe à proximité de bâtiments gouvernementaux situés dans la capitale turque. Les deux assaillants sont morts et deux policiers ont été blessés. La Turquie a conduit dans la foulée plusieurs frappes aériennes visant des bases irakiennes du PKK qui a revendiqué l'explosion de dimanche. (Burcu Karakas; version française Nicolas Delame)