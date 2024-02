Turquie : 7 suspects arrêtés pour coopération avec le Mossad

ANKARA, 2 février (Reuters) - Sept personnes soupçonnées d'avoir monnayé des informations au Mossad, le service de renseignement israélien, pour faciliter l'identification de "cibles" ont été arrêtées en Turquie, a déclaré vendredi un responsable de la sécurité turque. Ankara a averti Israël de "conséquences sérieuses" s'il venait à traquer des membres du groupe palestinien Hamas à l'étranger, et notamment sur le sol turc. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis le début des hostilités entre le Hamas et l'Etat hébreu, le 7 octobre dernier. La police et le Renseignement (MIT) turcs ont mené des opérations conjointes à Istanbul et Izmir dans le cadre d'une enquête diligentée par le bureau du procureur d'Istanbul, a précisé le responsable turc sous couvert d'anonymat. Le mois dernier, les autorités turques ont arrêté 34 personnes soupçonnées d'être liées au Mossad et d'avoir ciblé des Palestiniens vivant en Turquie. La télévision TRT a rapporté vendredi que le MIT avait déterminé que le Mossad utilisait des détectives privés pour suivre ses cibles. Les sept personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir surveillé et photographié des "cibles" et d'avoir collecté des informations pour le compte du Mossad, a ajouté TRT, citant une source de sécurité anonyme. Ankara n'a fait aucune déclaration officielle et le ministère israélien des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. (Reportage d'Ece Toksabay, version française Zhifan Liu, édité par)