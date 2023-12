Turkish Airlines va acheter 220 avions supplémentaires à Airbus

Turkish Airlines va acheter 220 avions supplémentaires à Airbus













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Airbus a annoncé vendredi que Turkish Airlines s'apprêtait à lui commander 220 appareils supplémentaires. La commande comprendra 150 avions A321 et 70 gros porteurs A350, a déclaré Airbus dans un communiqué sans divulguer les détails financiers de l'accord. Cet accord "renforce notre partenariat de longue date avec Turkish Airlines et le secteur aéronautique turc", a déclaré le directeur commercial d'Airbus dans un communiqué. La Grande-Bretagne a annoncé vendredi que Rolls-Royce serait le fournisseur de moteurs des 70 A350. (Olivier Sorgho ; version française Lina Golovnya)