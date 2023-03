Turk (Onu) dénonce des violations "scandaleusement routinières" en Ukraine

Turk (Onu) dénonce des violations "scandaleusement routinières" en Ukraine













Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé vendredi des violations "scandaleusement routinières" des droits de l'homme en Ukraine, ajoutant que le nombre de victimes civiles était bien plus élevé que les chiffres officiels. S'adressant au Conseil des droits de l'homme aux Nations unies à Genève, le haut commissionnaire a déclaré que l'Ukraine était une nation "luttant pour sa survie" face à l'invasion russe. "Après 13 mois de guerre, les violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international sont devenues une routine scandaleuse", a-t-il déclaré. "Dans tout le pays, les gens font face à la souffrance, à des pertes massives, à des privations, à des déplacements, et à la destructions." La Russie a nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ses forces auraient commis des violations. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a recensé plus de 8.400 morts et plus de 14.000 blessés parmi les civils. "Ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg", a déclaré Volker Turk. "La plupart des victimes sont liées à l'utilisation d'armes explosives à grand impact dans les quartiers résidentiels par la Russie." Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies est le seul organe composé de gouvernements à protéger les droits de l'homme dans le monde. Il n'a pas de pouvoirs juridiquement contraignants, mais ses débats peuvent donner lieu à des enquêtes qui alimentent les tribunaux nationaux et internationaux en éléments de preuve. La semaine prochaine, le Conseil devrait adopter une résolution visant à étendre et à approfondir le mandat d'une commission d'enquête des Nations unies mise en place pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes, qui ont demandé la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre les responsables russes de l'invasion, ont déclaré que la commission était essentielle pour obliger la Russie à rendre des comptes. (Reportageu Gabrielle Tétrault-Farber; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)