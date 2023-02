Tunisie: Un opposant au président brièvement détenu par la police

TUNIS (Reuters) - La police tunisienne a arrêté jeudi Ezzedine Hazgui, opposant farouche au président Kaïs Saïed et père d'une autre figure éminente de l'opposition, Jawher Ben Mbarek, a fait savoir sa famille, avant que l'intéressé annonce via Facebook avoir été libéré à la suite de la perquisition de son domicile. Cette nouvelle arrestation s'inscrit dans le cadre d'une répression des principaux opposants à Kaïs Saïed au cours des deux dernières semaines, avec le placement en détention de politiciens, de juges et de personnalités des médias, notamment. La police avait encerclé mercredi le domicile du fils d'Ezzedine Hazgui, Jawher Ben Mbarek, qui n'était pas présent sur place et n'a pas été arrêté, selon sa soeur. Depuis qu'il a dissout le Parlement à l'été 2021 et s'est octroyé la quasi-totalité des pouvoirs, le président tunisien gouverne par décret et a lancé la rédaction d'une nouvelle Constitution après un référendum au fort taux d'abstention l'an dernier. Ses opposants ont dénoncé un coup d'Etat qui remet en cause le régime démocratique mis en place après la révolution de 2011 qui a déclenché le "printemps arabe". (Rédigé par Angus McDowall; version française Bladine Hénault, édité par Nicolas Delame et Jean Terzian)