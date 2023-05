Tunisie : Un juge condamne l'opposant Rached Ghannouchi à un an de prison

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Un juge tunisien a condamné lundi par contumace Rached Ghannouchi, chef de file du parti islamiste modéré Ennahda, à un an de prison pour apologie du terrorisme, a annoncé son avocate Monia Bouali. L'homme politique a refusé de comparaître devant la justice dans le cadre de cette affaire, qui concerne une plainte déposée par un syndicat policier qui l'accusait d'inciter les Tunisiens à s'entretuer, rejetant ce qu'il a qualifié de procès politique monté de toutes pièces. Rached Ghannouchi, 81 ans, un des plus virulents critiques de la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed, est placé sous mandat de dépôt depuis avril après avoir été accusé de complot contre la sécurité intérieure de l'Etat. (Reportage Tarek Amara, version française Kate Entringer)