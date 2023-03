Tunisie : nouvelle arrestation d'un responsable syndical

Tunisie : nouvelle arrestation d'un responsable syndical













Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - La police tunisienne a arrêté un responsable de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), puissant syndicat fort de plus d'un million d'adhérents, accusé d'avoir insulté un ministre, a déclaré jeudi un responsable syndical.

En juin dernier, l'UGTT a initié une grève nationale contre le président tunisien Kaïs Saïed, qui s'est emparé de la quasi-totalité des pouvoirs en 2021 et a réprimé les opposants politiques du pays. Un responsable du syndicat, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré à Reuters que son secrétaire général à la Culture, Abdel Nasser Ben Amara, avait été arrêté mercredi après une manifestation lundi. Il n'a pas donné plus de détails. Les représentants du gouvernement n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. Un autre haut responsable syndical a été arrêté le mois dernier pour avoir organisé une grève des opérateurs de péages autoroutiers, et l'UGTT à accusé Kaïs Saïed d'avoir déclaré la guerre à l'organisation, qui compte un million d'adhérents. L'UGTT organise des rassemblements dans toute la Tunisie depuis janvier après des semaines d'arrestations dans le cadre de la plus grande répression depuis 2021. La police a arrêté plus d'une douzaine de figures politiques de l'opposition, les accusant de complot contre la sécurité de l'État. (Reportage Tarek Amara ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)