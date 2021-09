Tunisie: Najla Bouden, inconnue du grand public, nommée Premier ministre

par Tarek Amara et Angus McDowall

TUNIS (Reuters) - Le président tunisien Kaïs Saïed a nommé mercredi Najla Bouden Romdhane, une géologue peu connue et sans grande expérience politique, au poste de Premier ministre, deux mois après s'être octroyé les pleins pouvoirs.

Najla Bouden Romdhane devient ainsi la première femme Premier ministre en Tunisie. Elle est invitée à former un gouvernement aussi rapidement que possible, a annoncé le président de la République tunisienne dans une publication postée sur les réseaux sociaux.

Géologue de formation, Najla Bouden Romdhane était responsable de la mise en oeuvre des projets de la Banque mondiale au ministère de l'Education mais elle a peu d'expérience en politique.

Fin juillet, Kaïs Saïed a limogé le Premier ministre Hichem Mechichi et a suspendu les travaux du Parlement avant de s'arroger l'intégralité des pouvoirs exécutifs, une initiative qualifiée de coup d'Etat par ses opposants.

Les syndicats et les partis politiques n'ont pas réagi dans l'immédiat à la nomination de Najla Bouden Romdhane.

"L'arrivée de Najla Bouden Romdhane au poste de Premier ministre honore les femmes tunisiennes", a déclaré Kaïs Saïed dans une vidéo publiée en ligne.

Le futur gouvernement devra s'employer à lutter contre la corruption et à répondre aux revendications et à l'exigence de dignité des Tunisiens dans tous les domaines, notamment la santé, les transports et l'éducation, a-t-il ajouté.

Najla Bouden risque toutefois d'avoir moins de marge de manoeuvre que ses prédécesseurs qui gouvernaient dans le cadre de la Constitution de 2014, que Kaïs Saïed a pour l'essentiel suspendue la semaine dernière afin de pouvoir diriger le pays par décrets durant la période d'urgence qu'il a décrétée.

Kaïs Saïed a également nommé une femme, Nadia Akacha, en tant que directrice de cabinet, faisant d'elle sa plus proche et plus puissante conseillère.

(Reportage Tarek Amara, rédigé par Angus McDowall, version française Khadija Adda-rezig, édité par Blandine Hénault)