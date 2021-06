Tunisie : Les manifestations contre les violence policières continuent

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Les manifestations qui ont éclaté il y a plus d'une semaine contre les violences policières dans la capitale tunisienne, se sont étendues à d'autres quartiers de la ville mercredi en fin de journée.

Les manifestants se sont rassemblés dans les quartiers d'Ettadhamen et d'Intilaka, ont bloqué des routes, brûlé des pneus et jeté des pierres sur la police, tandis que les forces de l'ordre poursuivaient les manifestants et faisaient usage de gaz lacrymogènes, a déclaré un journaliste de Reuters présent sur place.

Mardi, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un autre quartier, chantant des slogans contre le gouvernement et demandant aux responsables de mettre fin aux abus de la police. Ils ont scandé "Liberté, liberté, l'Etat policier c'est terminé."

Le bureau des droits de l'homme des Nations unies en Tunisie a déclaré lundi qu'il était préoccupé par les allégations répétées de violations graves commises par la police tunisienne dans le cadre de violentes manifestations.

Quarante-trois organisations, dont le syndicat des journalistes, les syndicats, le syndicat des avocats et la Ligue des droits de l'homme, ont appelé à une manifestation nationale massive vendredi pour mettre fin à ce qu'ils appellent l'impunité de la police. Elles ont déclaré avoir intenté une action en justice contre le Premier ministre Hichem Mechichi, qui est également ministre de l'Intérieur par intérim.

(Tarek Amara; version française Camille Raynaud)