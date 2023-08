Tunisie : Le président Saïed nomme un nouveau Premier ministre

TUNIS (Reuters) - Le président tunisien Kaïs Saïed a nommé Ahmed Hachani au poste de Premier ministre en remplacement de Najla Bouden Romdhane, a annoncé tôt mercredi la présidence tunisienne. La nomination d'Ahmed Hachani, ancien directeur des ressources humaines à la banque centrale de Tunisie, intervient alors que la crise économique et sociale s'aggrave dans le pays. Kaïs Saïed a blâmé à plusieurs reprises ces dernières semaines des responsables et le gouvernement, estimant qu'ils devaient agir pour répondre aux problèmes. "Nous devons relever de grands défis afin de préserver notre pays, notre Etat et la paix civile", a dit Kaïs Saïed à Ahmed Hachani après que ce dernier a prêté serment. "Nous travaillerons pour réaliser la volonté de notre peuple et la justice souhaitée (...) et pour atteindre la dignité nationale", a ajouté le président tunisien. Kaïs Saïed, qui avait nommé en 2021 Najla Bouden Romdhane au poste de Premier ministre peu après avoir étendu ses pouvoirs de président, gouverne par décrets depuis qu'il a suspendu l'ancien Parlement. (Reportage Tarek Amara, rédigé par Enas Alashray et Tarek Amara; version française Camille Raynaud)