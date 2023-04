Tunisie : Le parti d'opposition Ennahda annonce l'arrestation de son chef de file

TUNIS, 17 avril (Reuters) - La police tunisienne a arrêté lundi Rached Ghannouchi, le chef de file du parti islamiste modéré Ennahda, a annoncé celui-ci, une démarche qui constitue une escalade dans la campagne d'arrestations d'éminents opposants au président Kaïs Saïed. Après une perquisition à son domicile lundi soir, Rached Ghannouchi, 81 ans, a été transporté par la police vers une "destination inconnue", a déclaré Ennahda. Plusieurs politiciens de premier plan ont été arrêtés cette année alors qu'ils dénoncent un coup d'Etat de Kaïs Saïed depuis que le président a décidé, à l'été 2021, de dissoudre le Parlement et de s'octroyer la quasi-totalité des pouvoirs. Saïed gouverne depuis lors par décret et a lancé une réécriture de la Constitution. (Rédigé par Angus McDowall; version française Jean Terzian)