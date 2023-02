Tunisie : Le chef d'Ennahda convoqué par la police

TUNIS, 20 février (Reuters) - Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, principal parti d'opposition en Tunisie, a été convoqué par la police pour un interrogatoire mardi, a annoncé lundi une porte-parole de la formation islamiste lors d'une conférence de presse. La police n'a pas précisé l'objet de son enquête, a ajouté cette porte-parole, Zaïneb Brahmi. Cette convocation intervient après une récente vague d'arrestations d'opposants au président Kaïs Saïed, dont des responsables d'Ennahda. (Reportage Tarek Amara, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)