Tunisie : La réforme économique, priorité du gouvernement, dit Bouden

TUNIS (Reuters) - La Première ministre tunisienne Najla Bouden a déclaré mardi que réparer les finances publiques et mettre en oeuvre des réformes économiques étaient les priorités du gouvernement, le premier signe de la volonté de Tunis de lancer les réformes réclamées par ses créanciers alors que le pays vit une crise financière.

Cette déclaration, relayée par le gouvernement dans un communiqué, intervient au lendemain de la présentation du nouveau gouvernement.

Le président Kaïs Saïed, qui a depuis juillet dernier la mainmise sur le pouvoir, n'a pas indiqué quand il céderait les prérogatives qu'il s'est octroyé.

Dans le cadre de nouvelles mesures annoncées en septembre, dénoncées par l'opposition comme un putsch, le nouveau gouvernement rend compte au président et non pas au Premier ministre.

Najla Bouden a reçu mardi le gouverneur de la banque centrale et le ministre des Finances, alors que la banque centrale a prévenu la semaine dernière d'un possible manque de ressources financières externes et du risque d'une hausse de l'inflation.

(Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)