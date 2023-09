Tunisie : L'opposant Rached Ghannouchi annonce une grève de la faim

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Rached Ghannouchi, principal opposant au président tunisien Kaïs Saïed, va entamer une grève de la faim, annonce vendredi un communiqué d'Ennahda, le mouvement politique islamo-conservateur qu'il dirige. Rached Ghannouchi, 82 ans, a été condamné en mai à un an de prison pour incitation à la haine. D'autres responsables de son parti ont également été arrêtés cette année. Le dirigeant d'Ennahda est également accusé d'avoir attenté à la sécurité de l'Etat au côté d'autres dirigeants de l'opposition. La police tunisienne a arrêté cette année plusieurs personnalités politiques de premier plan, qui accusent le président Kaïs Saïed d'avoir organisé un coup d'Etat en fermant le Parlement en 2021, d'avoir gouverné par décret et élaboré une nouvelle constitution sur mesure, adoptée l'année dernière avec un faible taux de participation, qui lui confère des pouvoirs quasi illimités. (Clauda Tanios; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)