Tunisie: L'opposant Jaouhar Ben Mbarek condamné à 6 mois de prison

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Un tribunal tunisien a condamné samedi l'opposant Jaouhar Ben Mbarek à six mois de prison pour avoir critiqué les élections législatives de 2022, a déclaré son avocate et soeur Dalila Ben Mbarek. Critique virulent du président Kaïs Saïed et membre influent de la coalition d'opposition Front de salut national, Jaouhar Ben Mbarek est détenu depuis un an pour conspiration contre l'État. Dalila Ben Mbarek a également déclaré qu'elle entamerait une grève de la faim pour protester contre les injustices judiciaires. (Reportage Tarek Amara ; version française Kate Entringer)