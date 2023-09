Tunisie : Deux hauts responsables d'Ennahda arrêtés

Tunisie : Deux hauts responsables d'Ennahda arrêtés













par Tarek Amara TUNIS, 6 septembre (Reuters) - La police tunisienne a arrêté deux hauts responsables d'Ennahda, principal parti d'opposition, a annoncé mardi la formation islamiste. La police a interpellé le président par intérim du parti Mondher Ounissi et le président du conseil de la choura Abdelkarim Harouni, qui était assigné à résidence, a indiqué Ennahda. Une enquête avait été ouverte lundi à l'encontre de Mondher Ounissi après que des enregistrements lui étant attribués ont été diffusés cette semaine sur les réseaux sociaux. Dans ces enregistrements, il accuse certains responsables de son parti de chercher à contrôler Ennahda et de recevoir des financements illégaux. Mondher Ounissi a déclaré dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook que ces enregistrements avaient été créés de toutes pièces. La police tunisienne a arrêté cette année plusieurs personnalités politiques de premier plan, qui ont accusé le président Kaïs Saïed d'avoir organisé un coup d'Etat pour avoir fermé le Parlement en 2021, gouverné par décret et rédigé une nouvelle constitution, adoptée l'année dernière avec un faible taux de participation, qui lui confère des pouvoirs quasi illimités. (Avec la contribution de Moaz Abd-Alaziz; version française Camille Raynaud)