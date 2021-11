Tunisie: Blinken encourage Kaïs Saïed sur la voie des réformes

(Reuters) - Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu dimanche par téléphone avec le président tunisien Kaïs Saïed pour l'encourager sur la voie d'"un processus de réformes transparent et inclusif", a déclaré le département d'Etat.

Kaïs Saïed s'est arrogé la quasi-totalité des pouvoirs en juillet en suspendant le Parlement élu et en limogeant le Premier ministre, une initiative que certains de ses opposants ont qualifié de coup d'Etat qui remet en question les acquis démocratiques de la "révolution du jasmin" de 2011, inspiratrice des printemps arabes.

Il s'est engagé jeudi à travailler sans relâche à la préparation d'un calendrier de réformes.

"Le secrétaire d'Etat a encouragé un processus de réformes transparent et inclusif pour répondre aux défis politiques, économiques et sociaux de la Tunisie, et pour répondre aux aspirations du peuple tunisien à des progrès démocratiques continus", a dit le département d'Etat dans un communiqué.

