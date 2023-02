Tunisie: Arrestation de Ghazi Chaouachi, opposant au président Saïed

Tunisie: Arrestation de Ghazi Chaouachi, opposant au président Saïed













Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - La police tunisienne a procédé vendredi à l'arrestation du détracteur du président Kaïs Saïed, Ghazi Chaouachi, a annoncé son fils. Selon Elyess Chaouachi, une vingtaine de policier a perquisitionné le domicile de l'ancien chef du parti social-démocrate Attayar et a procédé à son arrestation. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une répression des principaux opposants à Kaïs Saïed au cours des deux dernières semaines, avec le placement en détention de politiciens, de juges et de personnalités des médias, notamment. (Reportage Tarek Amara; version française Camille Raynaud)