Tunisie : Arrestation d'Issam chebbi, éminent opposant au président Saïed

TUNIS, 22 février (Reuters) - La police tunisienne a procédé mercredi à l'arrestation du chef de file du Parti républicain, Issam Chebbi, ont déclaré à Reuters les avocats et la famille de cette figure majeure de l'opposition, fervent détracteur du président Kaïs Saïed. L'arrestation a été effectuée alors qu'Issam Chebbi se trouvait en compagnie de son épouse près d'un centre commercial, ont dit ses avocats et sa famille. Son domicile a par la suite été perquisitionné. Des politiciens, deux juges, ou encore un homme d'affaires influent ont été arrêtés dans le cadre de ce que l'opposition dénonce comme une répression destinée à la faire taire. (Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)