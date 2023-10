Tunisie: Arrestation d'Abir Moussi, opposante au président Saïed

TUNIS (Reuters) - La police tunisienne a arrêté mardi Abir Moussi, une opposante de premier plan au président Kaïs Saïed, alors qu'elle se trouvait devant l'entrée du palais présidentiel dans la capitale Tunis, ont déclaré son avocat et un conseiller. "Ce qui s'est produit est un enlèvement devant la présidence. Elle est détenue au commissariat", a déclaré Nafaa Laribi, l'avocat d'Abir Moussi. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des autorités. Cheffe de file du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi est une partisane du président défunt Zine El Abidine ben Ali, renversé par la rue en 2011. Elle avait indiqué dans une vidéo publiée plus tôt dans la journée qu'elle se rendait dans un bureau du palais présidentiel pour déposer un appel lié à des élections locales devant se dérouler à la fin de l'année - une démarche nécessaire pour formuler un appel devant le tribunal administratif, a-t-elle dit. Des dizaines de partisans d'Abir Moussi en colère se sont rendues devant le commissariat de La Goulette, scandant des chants anti-Saïed, alors qu'un important dispositif policier était en place autour du bâtiment. Elu à la présidence en 2019, Kaïs Saïed a depuis dissout le Parlement et gouverne par décret, des agissements dénoncés par l'opposition comme un coup d'Etat. L'ancien professeur de droit nie les accusations et présente sa démarche comme nécessaire pour sortir le pays du chaos. (Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)