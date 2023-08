TUI renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis la pandémie

LONDRES (Reuters) - TUI, le premier voyagiste européen, a fait état de son premier bénéfice post-pandémique lors de la publication de ses résultats au troisième trimestre marqué par de solides réservations et une demande élevée. La société a annoncé un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 169 millions d'euros pour le trimestre, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros. "Nous investissons aujourd'hui pour continuer à croître de manière significative et rentable à l'avenir", a déclaré Sebastian Ebel, président du directoire de TUI. Il a ajouté que la région méditerranéenne en Europe restait l'une des principales destinations du voyagiste malgré des conditions météorologiques extrêmes. "La canicule qui a frappé l'Europe du Nord en juin et les incendies de forêt qui ont ravagé l'Europe du Sud n'ont fait que freiner temporairement la forte croissance enregistrée jusqu'à présent", a-t-il ajouté. Le groupe a également indiqué avoir réduit sa dette nette de 1,1 milliard d'euros, qui se situe désormais à 2,2 milliards d'euros. (Reportage Joanna Plucinska ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)