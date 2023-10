"Tu me manques énormément", dit la fille de la lauréate du Nobel de la paix

"Tu me manques énormément", dit la fille de la lauréate du Nobel de la paix













Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - "Je suis extrêmement fière de toi et tu me manques énormément", a déclaré la fille de la lauréate du prix Nobel de la Paix, Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran. Narges Mohammadi, 51 ans, qui milite notamment pour les droits des femmes et l'abolition de la peine de mort, s'est vu attribué vendredi le prix Nobel de la Paix. Elle a déjà été emprisonnée plusieurs fois, et purge actuellement une peine à la prison d'Evin, à Téhéran, depuis septembre 2021. Sa fille de 17 ans, Kiana Rahmani, qui réside à Paris avec son père et son frère, a déclaré à Reuters être "extrêmement fière" de sa mère. "Si elle pouvait m'appeler, je lui dirais: Bonjour maman. Je suis très, très fière de toi et tu me manques énormément. J'espère que tu seras bientôt libérée de prison pour (pouvoir) nous rejoindre", a-t-elle dit. "Mon père et mon frère Ali sont également incroyablement fiers de toi. Continue de te battre pour un Iran meilleur", a déclaré Kiana Rahmani, séparée de sa mère depuis huit ans. Le comité Nobel norvégien a indiqué que le prix honorait les personnes à l'origine des manifestations sans précédent qui se sont déroulées récemment en Iran et a appelé à la libération de Narges Mohammadi. "Ce prix Nobel n'est pas seulement pour ma mère. Il est pour l'Iran, en particulier pour les femmes iraniennes", a déclaré Kiana Rahmani. "Continuez à vous battre pour un avenir meilleur", a ajouté la fille de Narges Mohammadi lorsqu'on lui a demandé quel était son message aux femmes iraniennes. (Reportage Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud)