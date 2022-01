TSMC prévoit une forte croissance dans les années à venir

par Yimou Lee et Sarah Wu

TAIPEI (Reuters) - Le géant taïwanais des puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) a dit jeudi s'attendre à ce que sa forte croissance s'accélère dans les prochaines années en raison de l'explosion de la demande de semi-conducteurs.

Le groupe, qui a fait état d'un bénéfice trimestriel record, a déclaré qu'il comptait investir au moins un tiers de plus que ce qu'il a dépensé l'an dernier.

L'augmentation massive de la demande de semi-conducteurs utilisés dans les smartphones, ordinateurs portables et autres gadgets pendant la pandémie de COVID-19 a conduit à une pénurie aiguë de puces électroniques. Cette dernière a obligé les constructeurs automobiles et les fabricants de matériel électronique à réduire leur production tout en maintenant leurs commandes chez TSMC et d'autres fabricants de puces à un niveau élevé.

TSMC, l'un des principaux fournisseurs d'Apple qui a aussi des clients tels que Qualcomm Inc, a enregistré une hausse de 16,4% de son bénéfice au quatrième trimestre.

Le groupe a dit prévoir d'investir entre 40 milliards et 44 milliards de dollars cette année, contre 30 milliards en 2021.

En avril dernier, TSCM a annoncé un plan d'investissements de 100 milliards de dollars s'étalant sur les trois prochaines années pour accroître ses capacités de production.

Le groupe entre dans "une période de croissance structurelle plus élevée", a déclaré jeudi son directeur général C.C. Wei lors d'une conférence de presse en ligne.

TSMC, deuxième capitalisation boursière en Asie, s'attend à ce que ses capacités de production soient sous pression cette année et que la demande soit soutenue à long terme, a ajouté le dirigeant.

La forte demande de puces, stimulée par les nouvelles technologies, a amené TSMC a relevé son objectif de taux de croissance annuel du chiffre d'affaires pour les prochaines années à 15%-20% contre 10%-15% auparavant.

C.C. Wei a ignoré les inquiétudes du marché concernant une éventuelle surproduction de puces dans les années à venir, estimant que le développement de produits technologiques, tels que les voitures électriques, aiderait TSMC à surmonter les corrections du marché.

"Même si une correction devait se produire, nous pensons qu'elle pourrait être moins volatile pour TSMC en raison de notre position de leader technologique et de la mégatendance structurelle", a-t-il déclaré.

La société a fixé un objectif à long terme de "53% et plus" pour sa marge brute, alors que l'objectif précédent était de "50% et plus".

Les prévisions de TSMC dopaient jeudi le secteur des puces en Europe: BE Semiconductors, Infineon, STMicroelectronics, ASML et Soitec gagnaient de 2% à plus de 5%.

(Reportage Yimou Lee, Sarah Wu et Ben Blanchard, rédigé par ; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)