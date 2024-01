TSMC : Le bénéfice recule de 19% au T4

TAIPEI, 18 janvier (Reuters) - Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a fait état jeudi d'une baisse de 19% de son bénéfice net au quatrième trimestre, les difficultés économiques mondiales ayant affecté la demande de puces. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple et de Nvidia, a vu son bénéfice net au cours de la période octobre-décembre reculer à 238,7 milliards de dollars taïwanais (6,97 milliards d'euros), contre 295,9 milliards de dollars taïwanais l'année précédente. Ce bénéfice a toutefois dépassé les 226,4 milliards de dollars taïwanais prévus par LSEG SmartEstimate. TSMC, la société cotée en bourse la plus importante d'Asie, a également déclaré que son chiffre d'affaires a baissé de 1,5% au quatrième trimestre sur un an, pour atteindre 19,62 milliards de dollars, ce qui est conforme aux prévisions de la société, selon lesquelles il se situerait entre 18,8 et 19,6 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 5,24 milliards de dollars, contre 7,1 milliards de dollars au troisième trimestre. (Reportage Yimou Lee et Faith Hung ; rédigé par Ben Blanchard ; version française Diana Mandiá)