TSMC confiant dans la demande sur l'IA, prévoit un bond de son CA cette année

TSMC confiant dans la demande sur l'IA, prévoit un bond de son CA cette année













Crédit photo © Reuters

par Yimou Lee et Faith Hung TAIPEI (Reuters) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a annoncé jeudi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% cette année à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA). Le géant taïwanais des semi-conducteurs, premier sous-traitant mondial dans la fabrication de puces et l'un des principaux fournisseurs d'Apple et de Nvidia, a également publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes du marché et dit anticiper des dépenses d'investissement stables pour l'année en cours. A la Bourse de Taipei, l'action TSMC, qui a pris 32% l'an dernier, a fini jeudi sur un gain de 1,2%, contre une hausse de 0,4% pour l'indice de référence . En Europe, les spécialistes des semi-conducteurs comme STMicroelectronics, ASML ou Infineon avancent vers 09h30 GMT respectivement de 2,18%, de 1,57% et de 2,54%. TSMC a dit vouloir étendre sa présence dans le monde avec la construction d'une usine en Allemagne au quatrième trimestre 2024 et des prévisions de dépenses d'investissement de 28 à 32 milliards de dollars pour cette année, soit le même rythme qu'en 2023. Bien que meilleur que prévu, le bénéfice net de TSMC au quatrième trimestre 2023 a cependant baissé de 19% sur un an, à 238,7 milliards de dollars taïwanais (7,6 milliards de dollars ou 6,9 milliards d'euros). Il a pâti des difficultés économiques dans le monde qui ont affecté la demande de puces utilisées dans des secteurs allant des voitures aux téléphones mobiles en passant par les serveurs informatiques. Le consensus LSEG SmartEstimate prévoyait un bénéfice de 226,4 milliards de dollars taïwanais sur la période octobre-décembre. "Notre activité au quatrième trimestre a été soutenue par la poursuite de la montée en puissance de notre technologie (de gravure) en 3-nanomètres, à la pointe du secteur", a expliqué Wendell Huang, directeur financier de TSMC. Il a ajouté que le trimestre en cours serait affecté par la saisonnalité de l'activité des smartphones, mais la solidité du segment dédié aux calculs haute performance devrait atténuer cet impact. TSMC, l'entreprise cotée la mieux valorisée en Bourse en Asie, a également fait état d'une baisse de 1,5% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre sur un an, à 19,62 milliards de dollars, ce qui est conforme aux prévisions de la société qui tablait entre 18,8 et 19,6 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 5,24 milliards de dollars, contre 7,1 milliards de dollars au troisième trimestre. (Reportage Yimou Lee et Faith Hung ; rédigé par Ben Blanchard ; version française Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)