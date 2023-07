TSMC anticipe une baisse de 10% de son chiffre d'affaires annuel

TAIPEI (Reuters) - Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC a prévenu jeudi d'une baisse de 10% de son chiffre d'affaires annuel, après avoir annoncé une chute de 23% de son bénéfice au deuxième trimestre, dans un contexte de ralentissement général de la demande. Les dépenses d'investissement pour 2023 se situent dans le bas de la fourchette d'une estimation précédente annonçant 32 à 36 milliards de dollars (28,55 à 32,12 milliards d'euros) en raison des défis posés par l'augmentation des coûts et des perspectives économiques mondiales incertaines, a déclaré le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs. Taiwan Semiconductor Manufacturing a toutefois déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires au troisième trimestre augmente pour atteindre environ 16,7 à 17,5 milliards de dollars, contre 15,68 milliards de dollars au trimestre précédent, et a signalé une forte demande pour sa technologie 3nm. Le fabricant est confronté à une pénurie de travailleurs spécialisés dans son usine de fabrication en Arizona, qui doit commencer à produire en 2026, tandis que la production de N4 sera retardée jusqu'en 2025. Pour le deuxième trimestre clos en juin, TSMC, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a enregistré une chute de 23,3% de son bénéfice net, à 181,8 milliards de dollars taïwanais (52,21 milliards d'euros), en deçà des prévisions, bien qu'il s'agisse de sa première baisse en glissement annuel depuis le deuxième trimestre 2019. L'action TSMC cotée à Taipei a chuté de 27,1% en 2022, mais a pris environ 30% depuis le début de l'année, ce qui donne au fabricant de puces une capitalisation boursière de 486,5 milliards de dollars. Cet avertissement a pesé sur l'indice européen des "techs" jeudi qui abandonne 2,48% dans les premiers échanges, plus forte baisse du Stoxx 600. (Reportage Yimou Lee et Sarah Wu, rédigé par Ben Blanchard ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)