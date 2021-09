Tsitsipas éteint Kyrgios, Zverev maîtrise Isner

par Martin Schmuda (iDalgo)

La deuxième journée de la Laver Cup a débuté de la même manière que la première. Dans un premier temps, Stefanos Tsitsipas a dominé Nick Kyrgios 6-3 6-4 en 1h27 de jeu. Le 3e joueur mondial, qui n'avait jamais gagné face à l'Australien, a appliqué son plan du début à la fin. Le Grec a profité que son adversaire ne soit pas dans un grand jour pour faire le break rapidement dans les deux sets. Tsitsipas a ensuite misé sur sa régularité pour sauver six balles de break et tenir son engagement jusqu'à la fin. Dans la foulée, Alexander Zverev est venu à bout de John Isner 7-6 (5) 6-7(6) 10/5 en 2h21. Les deux hommes se sont partagés les jeux décisifs sans jamais perdre leur service. Au super tie-break, l'Allemand a fait preuve d'une solidité déconcertante et a écœuré le géant américain avec des passings chirurgicaux. Les hommes de Björn Borg sont toujours invaincus en simple dans la compétition et creusent dangereusement l'écart (7-1).