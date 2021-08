Tsitsipas et Medvedev au rendez-vous des demies, Isner trop fort pour Monfils

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Toujours pas de problème pour Stefanos Tsitsipas du côté de Toronto. Le Grec, après s'être défait de Khachanov au tour précédent, n'a pas eu de problème pour écarter Casper Ruud en deux manches 6-1/6-4. En demi-finale, il affrontera Reilly Opelka. Le géant américain a disposé de Roberto Bautista-Agut en deux sets 6-3/7-6(1) et 1h22 de jeu en s'appuyant notamment sur son service et 18 aces distillés. L'autre demie opposera Daniil Medvedev à John Isner. Le premier s'est qualifié dans la douleur contre Hubert Hurkacz après près de 2h20 d'un combat acharné. Au final, le Russe s'est octroyé les tie-breaks des deuxième et troisième manches pour l'emporter 2-6/7-6(6)/7-6(5). Enfin, John Isner s'est montré beaucoup trop solide comparé à Gael Monfils. Si les deux hommes ont servi le même nombre d'aces ou presque (13 contre 12), le Français a commis 11 doubles fautes en seulement 1h30 (7-6(5)/6-4) et s'arrête en quarts à Toronto.