Tsitsipas en finale de Roland-Garros après sa victoire en cinq sets contre Zverev

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Stefanos Tsitsipas disputera la première finale en Grand Chelem de sa jeune carrière ce dimanche. Tombeur d'Alexander Zverev en cinq manches cet après-midi, le Grec s'est fait peur. Alors qu'il menait deux sets à rien en à peine 1h20 de jeu, le natif d'Athènes a vu l'Allemand revenir dans le match. En effet, ce dernier a empoché les troisième et quatrième manches pour s'octroyer un ultime round décisif. Mais le numéro 5 mondial a été plus solide en sauvant trois balles de break d'entrée puis en prenant le service de son adversaire dans la foulée. Après ça, il n'a plus jamais lâché l'avantage malgré quelques balles de match manquées. Score final 6-3/6-3/4-6/4-6/6-3. Après trois demies perdues en Grand Chelem, Tsitsipas aura enfin l'opportunité de soulever l'un des quatre titres majeurs. Il affrontera le vainqueur du match entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.