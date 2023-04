Trump s'exprimera de Floride après sa mise en accusation

Trump s'exprimera de Floride après sa mise en accusation













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump prendra publiquement la parole mardi soir en Floride, après sa comparution attendue devant la justice à New York, où il se verra signifier son inculpation au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, a déclaré dimanche son équipe. L'ancien président américain devrait être formellement mis en accusation dans l'après-midi de mardi par un tribunal de New York, où il sera photographié et ses empreintes seront relevées. L'homme d'affaires a été inculpé jeudi par un grand jury dans l'affaire du paiement effectué par son ancien avocat à l'actrice de films X Stormy Daniels lors de la campagne électorale de 2016, une première pour un ancien président américain. Les charges exactes retenues contre lui n'ont pas encore été divulguées. Donald Trump, qui se dit innocent, dénonce une chasse aux sorcières et des accusations politiques visant à amoindrir ses chances de réélection à la présidentielle de 2024, pour laquelle il s'est porté candidat en novembre dernier. Il compte quitter lundi sa résidence de Mar-a-Lago pour se rendre en avion à New York, où il passera la nuit avant de se présenter devant la justice puis de repartir dans la soirée pour la Floride, a indiqué cette semaine une source au fait de ses projets. (Reportage Diane Bartz, version française Jean-Stéphane Brosse)