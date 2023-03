Trump s'attend à être arrêté mardi, appelle ses supporters à la rescousse

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a annoncé s'attendre à être arrêté mardi dans une affaire portée par le bureau du procureur du district de Manhattan et appelé ses supporters à manifester en sa faveur, selon un message posté samedi sur Truth Social. Un porte-parole du bureau du procureur a refusé de faire un commentaire. Donald Trump a ajouté, sans apporter de preuve, que des "fuites illégales" du bureau du procureur du district indiquaient qu'il serait arrêté, sans préciser sur quelles charges. "Protestez, reprenez notre nation!", a-t-il ajouté. Le bureau du procureur Alvin Bragg a commencé cette année à présenter des preuves à un grand jury enquêtant sur un paiement de 130.000 dollars effectués par Michael Cohen, ancien avocat de Donald Trump, à l'actrice de films X "Stormy Daniels" lors de la campagne électorale de 2016. L'avocat a affirmé que ces paiements avaient été effectués à la demande de Donald Trump tandis que Stéphanie Clifford, le vrai nom de "Stormy Daniels", a déclaré avoir eu une relation avec Donald Trump dix ans plus tôt, ce que nie l'ancien président américain. Donald Trump a été président des Etats-Unis de 2017 à 2021 et va tenter à nouveau de participer à la bataille pour la Maison blanche, lors de la prochaine élection présidentielle de 2024. (Luc Cohen et Karen Freifeld, Gilles Guillaume pour la version française)