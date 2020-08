Trump réimpose des droits de douane sur l'aluminium brut canadien

Crédit photo © Reuters

CLYDE Ohio/OTTAWA (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a proposé jeudi de réimposer des droits de douane de 10% sur certains produits canadiens en aluminium afin de protéger l'industrie américaine d'une "poussée" des importations, ce qui a provoqué la colère d'Ottawa et de certains groupes américains.

Le Canada a promis des représailles alors que les tensions s'intensifiaient entre les proches alliés quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur d'un nouvel accord commercial continental entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le Bureau du représentant américain au commerce a déclaré que les droits de douane de 10% s'appliquent à l'aluminium brut non allié produit dans les fonderies.

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a déclaré que les droits de douane porteraient préjudice aux travailleurs et aux économies régionales déjà touchées par la pandémie de coronavirus et a promis qu'Ottawa prendrait des mesures de rétorsion comme en 2018, lorsque Trump a imposé pour la première fois des mesures punitives sur l'acier et l'aluminium canadiens.

La Chambre de commerce américaine a pour sa part qualifié cette initiative de "pas dans la mauvaise direction", qui entraînerait une augmentation des coûts pour les entreprises et les consommateurs.

(Jeff Mason, Andrea Shalal et David Lawder à Washington, Julie Gordon et David Ljunggren à Ottawa; version française Camille Raynaud)